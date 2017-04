Ajax, let op: 'Zij zijn de zwakke schakels van Feyenoord'

Feyenoord stevent hard af richting een landskampioenschap. Toch liggen er morgen nog voldoende kansen voor achtervolger Ajax om het gat te verkleinen, in de onderlinge confrontatie. Dat zegt oud-voetballer Marciano Vink.



Zo'n 24 jaar geleden was hij namens Ajax nog trefzeker in een met 5-2 gewonnen Klassieker. Hij wijst de tegenwoordige achilleshiel van Feyenoord aan, bij ELF Voetbal: "Ik vind hun centrale verdediging met Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin niet zo heel sterk. Ondanks dat zij weinig tegengoals incasseren, schieten zij op snelheid behoorlijk tekort. Als iedereen bij Ajax vlijmscherp speelt, ligt er zeker een grote kans voor ze."



"Iedereen zal het belang van de wedstrijd beseffen. Maar er zit altijd een verschil tussen wat je zelf denkt en het lichaam kan", vervolgt Vink, die Ajax dus zeker een grote kans geeft. "Absoluut. Als Ajax vanaf minuut één hoog druk zet, zal Feyenoord een keer een foutje maken."