Ajax-icoon Swart geeft zijn voorspelling voor de Klassieker

Morgen is het eindelijk zover; dan wordt er in Amsterdam afgetrapt voor de Klassieker. Een cruciale, dit keer. Feyenoord kan een immense stap richting een landskampioenschap zetten.



Ajax-icoon Sjaak Swart denkt niet dat dat ze gaat lukken. Maar: "Als Feyenoord zondag wint in de ArenA, kunnen ze die schaal meteen meenemen naar Rotterdam", erkent hij in een voorbeschouwing met De Volkskrant.



Het liefst had Swart (78) zelf zijn club een handje geholpen binnen de lijnen. "Net als vroeger mijn mannetje uitspelen, voorzetten en goal. Of ik scoor zelf, want geen enkele Ajacied heeft zoveel gescoord tegen Feyenoord als ik. Ik voetbal nog steeds, train twee keer per week. Ik sterf in het harnas", besluit Swart, bescheiden als altijd.