'Vijfde Nederlander (oud-Ajax) op weg naar Club Brugge'

Afgelopen zomer liet Ajax hem nog transfervrij vertrekken, omdat men geen toekomst voor hem zag weggelegd in de hoofdmacht. Toch mag Elton Acolatse een jaar later zeggen dat hij flink aan de weg aan het timmeren is.



De flankspeler tekende maar voor één seizoen bij KVC Westerlo in België, en dus is hij komende zomer wederom vrij om te gaan en staan waar hij wil. Dat, opgeteld bij zijn goede prestaties, heeft de interesse van Club Brugge aangewakkerd.



Hij zou het tekort aan flankaanvallers moeten opvangen bij de Belgische regerende titelhouder. Acolatse zou dan de vijfde Nederlander bij Club worden, na Immers, Vormer, Denswil en Van Rhijn.





Elton Acolatse moet straks de vijfde Nederlander worden bij @ClubBrugge. Vleugelspits kan gratis opgehaald worden in @KVCWesterlo @hlnsport — Tomas Taecke (@FooTTomaz) 1 april 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.