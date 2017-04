Robben onthult wanneer hij weggaat bij Bayern

Vleugelspits Arjen Robben wordt al sinds jaar en dag gelinkt aan een terugkeer bij FC Groningen of PSV. In het hier en nu is de buitenspeler echter nog altijd 'gewoon' eigendom van het grote Duitse Bayern München. Maar de Bedumer is niet al te lang meer te bewonderen in de Bundesliga.



Philipp Lahm en Xabi Alonso geven er binnenkort de brui aan en de Duitse media speculeren erop los: wie wordt de aanvoerder van Der Rekordmeister? Manuel Neuer wordt genoemd, Thomas Müller, maar Robben niet. In gesprek met ELF Voetbal Magazine vertelt de ster: "Ik begrijp het dondersgoed. Ik bedoel: ik blijf hier nog hooguit één seizoen. Ik voel me sowieso verantwoordelijk voor het team en de jongere spelers. Daar heb ik geen band voor nodig."



Een terugkeer in de Eredivisie is een mogelijkheid, cashen in de Chinese Super League ... "Misschien stop ik wel in 2018. Ik weet het nog niet. Het hangt af van mijn fysieke gesteldheid. Ik ben er nog niet uit."