Waar het bij sc Heerenveen in de eerste seizoenshelft bijzonder goed ging, vallen de prestaties in het hier en nu wat tegen. Toch is de humor zeker niet verdwenen uit het Abe Lenstra Stadion. De Friezen hebben hun spelers namelijk een bijzonder geslaagde 1 aprilgrap voorgeschoteld, die je hieronder kunt bekijken.





sc Heerenveen is deze week verhoord door de politie. pic.twitter.com/ajsffgpD2t — sc Heerenveen (@scHeerenveen) 1 april 2017