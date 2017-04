"Als Memphis met zo'n hoed bij Ajax was binnengelopen ..."

Momenteel doet Memphis Depay het alleraardigst bij Olympique Lyon, maar een tijdje geleden kwijnde hij weg bij Manchester United. Toch viel de aanvaller toentertijd op door zijn 'uitspattingen' naast het veld en Ajax-icoon Sjaak Swart snapt daar eerlijk gezegd maar weinig van.



In gesprek met de Volkskrant vertelt de oud-voetballer: "Zijn wij te cynisch voor deze generatie? Misschien kunnen wij die jongens wel leren om zich normaal te gedragen. Als Memphis Depay vroeger bij Ajax met zo'n hoed was binnengelopen, had hij hem na tien minuten al niet meer kunnen vinden." Swart zat zich te verbijten toen Oranje tegen Bulgarije speelde. "Ik heb nog nooit zo'n slechte wedstrijd gezien van het Nederlands elftal."



Zijn generatiegenoot Rinus Israël had vooral medelijden met Matthijs de Ligt. "Hoe kun je een zeventienjarige jongen met een bagage van negen wedstrijden in de Eredivisie opstellen in Oranje? Op die leeftijd was ik nog niet goed genoeg voor een amateurclub in de eerste klasse." Swart keek niet op toen bondscoach Danny Blind ontslagen werd. "Je kan het als opvolger van Blind nooit slechter doen. Ik denk dat zelfs Rinus en ik nog beter zouden presteren met Oranje."