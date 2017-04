Van der Heijden weet hoe Ajax gaat voetballen

Verdediger Jan-Arie van der Heijden van Feyenoord stond onder contract bij Vitesse toen Peter Bosz daar coach was. De speler van de Rotterdamse Eredivisie-nummer één is dan ook goed op de hoogte van de filosofie van de oefenmeester van Ajax. Van der Heijden weet dat de Amsterdammers gaan aanvallen.



In gesprek met De Telegraaf vertelt de stopper: "Let maar op, Bosz wil gewoon dominant zijn met zijn ploeg. Dat wil hij namelijk altijd, dat past bij zijn stijl en visie. Ik ga niet roepen dat Bosz extreem is in zijn voetbalideeën, maar hij wil absoluut de baas zijn op de helft van de tegenstander. Onder die druk zullen wij ons met Feyenoord moeten uitvoetballen. Iedereen moet meedoen en als dat niet gebeurt, kan hij behoorlijk pissig worden."



Van der Heijden verwacht geen konijn uit de hoge hoed. "Met Vitesse deden we ook nooit veel concessies. Als ik zie hoe Ajax tegen Kopenhagen speelde, dan weet je dat Bosz altijd van eigen kracht uitgaat. Ze moeten vol voor de winst gaan, zullen er alles aan doen om het hele stadion achter zich te krijgen en ze zullen ons het gevoel willen geven dat wij daar niet kunnen winnen."