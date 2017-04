Oranje miste het afgelopen Europees kampioenschap in Frankrijk en zal het ook moeilijk krijgen richting het wereldkampioenschap in Rusland. Ook Edwin van der Sar miste echter weleens een eindtoernooi met het Nederlands elftal: het wereldkampioenschap in Japan en Zuid-Korea. Hij vergelijkt de situatie van Oranje met die van Ajax.



In zijn column in De Telegraaf schrijft de directeur: "Na een paar succesvolle periodes zitten we niet voor het eerst in een lastige fase. Na het sterke optreden van Oranje bij het WK in ’98 misten we ook het volgende WK in Japan en Zuid-Korea. Ik heb de wedstrijden tegen Ierland nog op mijn netvlies staan. We hadden een grote trainer, grote spelers en toch kwalificeerden we ons niet. Misschien gaan er nu zelfs twee toernooien aan onze neus voorbij. Dat betekent dat je moet gaan doorselecteren en moet bepalen welke trainer aan het roer moet gaan staan."



Van der Sar gaat verder: "Wat voor Oranje geldt, geldt ook voor Ajax. Om kans op succes te houden, moeten we vanaf nu alle wedstrijden winnen. Te beginnen met de Klassieker morgen. Bij winst kunnen we een stap dichterbij komen, anders wordt de titelrace helemaal een lastig verhaal. In 22 dagen moeten we een serie van zeven wedstrijden neerzetten waaronder twee Europese duels met Schalke."