"Jörgensen gaat Feyenoord geen kampioen maken"

Ook de Deense middenvelder Lasse Schöne is onder de indruk van de prestaties van spits Nicolai Jörgensen in het shirt van Feyenoord. Toch stelt de Ajacied heel duidelijk: de centrumaanvaller gaat de Rotterdammers geen kampioen maken. Schöne heeft namelijk nog alle geloof in een titel voor zijn ploeg Ajax.



In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt de nummer zes: "Nergens heeft hij zo veel doelpunten gemaakt als hier. Nicolai heeft de gave om zo vaak op de goede plek te staan. Dat is knap. Het talent had hij altijd al. Nu komt het er echt uit ook." Toch weet Schöne: "Nee, hij gaat Feyenoord geen kampioen maken. Onze opdracht is duidelijk. Weer zo spelen als tegen FC Kopenhagen. Dan winnen we en gaat Feyenoord nog wel zenuwachtig worden. Ik moet nog maar zien of ze daar mee om kunnen gaan."



Jörgensen voorziet Schöne van commentaar: "Als je ziet hoe wij soms wedstrijden kunnen laten kantelen. In Heerenveen zaten we een helft echt muurvast. Dat hebben we veranderd na de pauze. Dat is een kwaliteit. Dit is de grootste wedstrijd in de Eredivisie en zeker nu staat er nogal wat op het spel. In de Kuip waren wij beter, we hadden moeten winnen. Het zal zondag wederom worden beslist op details. Het is prachtig om nu deze wedstrijd te mogen spelen. We gaan er wel heen als koploper hè, als de nummer 1 van Nederland."