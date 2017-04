'Topper tussen PSV en Ajax op een andere dag'

Ajax is natuurlijk de enige overgebleven Nederlandse club in de Europa League. Dat is goed nieuws voor de Amsterdammers, maar het betekent wel dat ze te maken zullen krijgen met een bijzonder druk programma. Trainer Peter Bosz opteert nu voor het verplaatsen van de topper tussen Ajax en PSV in het Philips Stadion.



De oefenmeester vertelt aan De Telegraaf: "Het bevreemdt mij helemaal dat we nu zondag (morgen, red.) tegen Feyenoord spelen, woensdag tegen AZ en dan na weer twee dagen ertussen bij NEC. Het zal een keertje op zaterdag zijn geweest, maar verder hebben we álle wedstrijden op zondag gespeeld. En dan moet je uitgerekend in zo’n drukke fase op zaterdag weer tegen NEC."



Ajax heeft een verzoek ingediend bij de KNVB om de wedstrijd tegen NEC te verplaatsen, maar dat is afgewezen. PSV-Ajax is echter nog vogelvrij. "Raymond Verheijen (inspanningsfysioloog, red.) heeft een lezing gegeven voor de Duitse, Spaanse en Franse voetbalbond. En nadat hij dit onderwerp had belicht, zijn de bonden er daartoe overgegaan op maandag te spelen voor clubs die Europees spelen. Als je in zo’n drukke periode zit en hopelijk nog veel punten voor Nederland haalt, hoop je qua rust te worden geholpen. Daar moet je flexibel in zijn. PSV-Ajax naar de maandag zou ideaal zijn."