'ADO-delegatie in China voor bepalend toekomstgesprek'

ADO Den Haag vecht de komende tijd om lijfsbehoud in de Eredivisie, maar niet alleen sportief is de toekomst onduidelijk. Om die reden is de directie afgereisd naar China om met grootaandeelhouder United Vansen in gesprek te gaan.



Directeur Mattijs Manders en een delegatie van de club verblijven in China om het meerjarenplan te bespreken. Deze stap kan volgens het Algemeen Dagblad 'wel eens bepalend zijn voor de toekomst van de club'. Mede daarom wil niemand bij ADO iets kwijt over de kwestie.



ADO heeft de afgelopen maanden gekozen voor radiostilte om de breuk met UVS te lijmen. Dat is ook nodig. De Chinezen hebben de tweeënhalf miljoen euro overgemaakt op aandringen van de rechter, maar voor het nieuwe seizoen dreigt opnieuw een probleem en zeker indien de ploeg onverhoopt uit de Eredivisie vliegt.



Voor trainer Fons Groenendijk is het realiseren van lijfsbehoud een belangrijke klus. Ook voor zichzelf gelet op de tweejarige optie.