Utrecht leunt niet achterover: "Het gaat om positionering"

Erik ten Hag maakt zich langzaam maar zeker op voor de cruciale eindfase van het seizoen. Deelname aan de play-offs lijkt welhaast zeker voor FC Utrecht, maar de trainer weigert nu al achterover te leunen in zijn stoel.



Ten Hag gaf de niet-internationals een aantal dagen rust. "Het is belangrijk om gas te kunnen geven in de laatste fase van het seizoen. Want we gaan zo langzamerhand richting de finale", vertelt hij op de clubwebsite. "Het gaat om positionering. De punten worden steeds belangrijker, naar mate het einde van de competitie nadert. Er is nu niet veel tijd meer om een misstap te herstellen.”



De Utrecht-trainer wil 'resultaat halen' in combinatie met 'goed voetbal'. Volgens Ten Hag is het belangrijk om doordrongen te zijn van de belangen. "Wij willen zo hoog mogelijk eindigen. Dat levert de club wat op, in de vorm van tv-gelden en status. Hoog eindigen is goed voor de club én de spelers."