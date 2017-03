Koeman treurt voor derby: "Het was niet mijn beste week"

Ronald Koeman maakt zich op voor de beladen stadsderby tussen Liverpool en Everton. Zijn werkgever heeft slechte herinneringen aan het bezoek aan Anfield, maar de Nederlander vreest dit bezoek niet.



Koeman kreeg de slechte resultaten van de laatste jaren ook mee. "Maar dit is een nieuw seizoen en Everton heeft een nieuwe manager", counterde de 53-jarige oefenmeester op de persconferentie. "Ik weet niet waarom het de laatste jaren vaak niet goed ging tegen Liverpool."



De aan Oranje gelinkte Koeman acht zijn ploeg wel degelijk kansrijk in het uitduel op loopafstand van Goodison Park. "Ik heb wel gehoord dat Everton de afgelopen seizoen misschien te bang was in de wedstrijden tegen Liverpool. Maar waarom zou je bang zijn? Dat begrijp ik niet."



Koeman kreeg drie spelers geblesseerd terug van interlandverplichtingen: James McCarthy, Ramiro Funes Mori en Seamus Coleman. "Het was niet mijn beste week", beaamde Koeman. "We zijn drie spelers verloren die normaal gesproken starten. Maar we hebben nog steeds een goede ploeg, zaterdag. Het is een mooie uitdaging."