Feyenoord stevent af op het kampioenschap, maar wacht nog een belangrijke horde: het bezoek aan achtervolger Ajax. Voor beide clubs staat er veel spanning op deze clash in de Amsterdam ArenA. Of toch niet?



Marinus Dijkhuizen schoof vrijdagavond aan bij FC Rijnmond en hij probeerde de druk namens de koploper te temperen. "Voor Feyenoord staat er niet super veel druk op. Ze hebben een buffer", aldus de momenteel werkloze oefenmeester in het praatprogramma.



Feyenoord heeft inderdaad een buffer opgebouwd van zes punten plus een beter doelsaldo, maar bij winst van Ajax blijven er nog maar drie punten over. In dat geval maakt ook PSV opeens weer aanspraak op het kampioenschap door de koploper tot vijf punten te naderen.