FC Twente staat momenteel zesde en ligt uitstekend op koers om rond die plek te eindigen. Dat zou normaal gesproken deelname aan de play-offs opleveren, maar door een straf van de KNVB geldt dat niet voor de Tukkers.



Gertjan Verbeek sprak hierover zijn verbazing uit en ook Wout Brama is verrast. "Wat Verbeek zegt, daar zit wel wat in", laat de middenvelder van FC Utrecht weten aan TC/Tubantia. "De kwaliteit wordt hoger als de beste teams meedoen aan de play-offs, maar de enige prijs die gewonnen kan worden, is Europees voetbal."



Brama: "Twente mag Europa niet in, dus heeft het geen zin om mee te doen, denk ik. Het is de prijs die betaald moet worden voor het verleden. Dat is zuur voor de supporters, voor de huidige selectie en voor trainer René; Hake. Zij hebben allemaal niets te maken met alles wat er is gebeurd, werken er hard aan om weer vooruit te kunnen en worden gestraft."