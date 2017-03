PSV haalt ervaren man met 'uitstekende reputatie' in huis

PSV heeft een nieuwe clubarts aangesteld. Via het digitale thuis maakt de huidige nummer drie van de Eredivisie bekend dat de Belg Stijn Indeherberge in dienst komt.



De Belg is pas 38 jaar, maar heeft reeds tien jaar ervaring opgedaan in de medische staf van het Belgische Racing Genk. Per 1 juli maakt Indeherberge de overstap naar PSV. Er is een contract afgesloten voor twee seizoenen met de optie voor nog eens twee seizoenen.



Medisch manager Wart van Zoest is blij met deze opvolger van Rolf Timmermans. "Stijn heeft veel ervaring en een uitstekende reputatie", zo laat hij optekenen in het statement. "We zijn er erg blij mee dat we hem hebben kunnen aantrekken."