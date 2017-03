PSV'er: "We hebben iets om recht te zetten daar"

PSV hoopt dit weekeinde de droom om opnieuw Champions League-voetbal te behalen te vergroten. Dat is goed mogelijk met Ajax - Feyenoord op het programma, maar dan moet de ploeg wel winnen bij Sparta Rotterdam en dat is na de eerdere bekeruitschakeling zeker geen appeltje eitje.



"Wij moeten gewoon doorgaan waar we heel 2017 al mee bezig zijn", laat Bart Ramselaar weten aan PSV TV. "Dat is wedstrijden winnen en ik denk dat we bij Sparta-uit ook moeten winnen. We hebben iets om recht te zetten daar. Dat komt wel goed, denk ik."



De oud-middenvelder van FC Utrecht vreest deze opdracht allerminst. "Ik denk dat het alleen maar positief is en dat we ze zeker niet onderschatten. Sparta is gewoon een stugge ploeg en het is heel lastig om daar te winnen. Maar wij zijn in het voordeel."



Ramselaar, in de vorige ontmoetingen met Sparta trefzeker, vindt dit een mooi affiche. "Sparta is een team dat meestal wel wil voetballen. Ik ga er niet vanuit dat ze alleen maar gaan verdedigen en ballen wegschieten. Ik verwacht dat zij ook willen voetballen en het ons lastig willen maken."