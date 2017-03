Ajacied spreekt zich uit over uitsupporters bij Klassieker

Ajax - Feyenoord staat bekend als dé wedstrijd van het Nederlandse voetbal. De sfeer is altijd beladen, maar er is ook een flink minpunt en wel het feit dat er al jaren geen uitsupporters meer welkom zijn bij De Klassieker.



Tegenover Metro gaat Ajax-middenvelder Lasse Schöne in op de vraag of er weer uitsupporters moeten worden toegelaten bij deze duels. "Dat is de situatie, dat zijn de regels, maar natuurlijk zou het fantastisch zijn als beide supportersgroepen aanwezig konden zijn in het stadion", zo concludeert de Deen.



Schöne vervolgt: "Er is een grote rivaliteit tussen de clubs en de sfeer wanneer beide supportersgroepen aanwezig zijn, is gewoon fantastisch. Dus hoop ik dat we snel weer kunnen genieten van positieve rivaliteit."