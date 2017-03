Stefan de Vrij speelt momenteel voor SS Lazio, maar is zijn oud-werkgever Feyenoord zeker niet vergeten. Het beladen uitduel bij Ajax spreekt hem dan ook zeer aan.



"De wedstrijd leeft bij mij", beaamt de verdediger op de website van Feyenoord. "Ik volg Feyenoord nog op de voet en het is natuurlijk mijn club. Ik heb daar sinds mijn tiende in de jeugd gespeeld en ik ben daar erg trots op. Ik ben als speler vertrokken, maar je blijft altijd een supporter."



Feyenoord heeft het vaak lastig in de Amsterdam ArenA, maar bewijst dit seizoen waarom het niet bang hoeft te zijn voor deze clash. "Het vertrouwen is groot. Het gaat dit jaar gebeuren, ze ogen zo stabiel!", aldus de Oranje-international.