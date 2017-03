Oud-Feyenoorder heeft het lastig: "Knaagt niet, maar..."

Guyon Fernandez heeft inmiddels zeven competitieduels gespeeld voor ADO Den Haag. De oud-Feyenoorder bezit op dit moment nog een basisplek, maar scoren deed hij vooralsnog niet.



"Het knaagt niet, maar ik wel wel graag scoren", laat de aanvaller weten aan Omroep West. "Ik ben naar ADO gekomen om doelpunten te maken. Om de ploeg te helpen. Dan is het jammer dat ik nu nog op nul sta."



Een verklaring? "We spelen verder van de goal af. De focus lag eerst op het feit dat we zo min mogelijk weg zouden geven. Dan krijg je spaarzame kansjes voorin. Maar, als ik een kans krijg, moet ik die wel benutten."



Fernandez weet dat concurrent Mike Havenaar op de deur klopt. "Het is stuivertje wisselen. Voor Mike en mij is het goed dat we de concurrentie met elkaar aangaan. Aan de trainer de taak om te kiezen wie er dan speelt."