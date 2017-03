Willem II laat middenvelder terugkeren naar sc Heerenveen

De optie in het contract van Branco van den Boomen om de huurling van SC Heerenveen na dit seizoen definitief van de Friezen over te nemen, wordt door Willem II niet gelicht. Dat meldt de club vrijdagmiddag via de officiële kanalen.



De middenvelder wordt dit seizoen gehuurd van de huidige nummer acht van de Eredivisie. Van den Boomen speelde tussen 2004 en 2011 in de jeugd van Willem II en keerde in augustus van het vorige jaar terug op het oude nest. Dit seizoen kwam Van den Boomen, mede door blessureleed, tot acht wedstrijden in het shirt van de Tricolores.



De 21-jarige voetballer ligt in Heerenveen nog vast tot de zomer van 2018. Eerder stond de middenvelder onder contract bij Ajax en FC Eindhoven.