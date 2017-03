Munsterman reageert op Brands: "Hij was altijd afstandelijk"

Marcel Brands haalde in de laatste Voetbal International hard uit naar Joop Munsterman. De voormalig voorzitter van FC Twente begrijpt echter helemaal niets van de aantijgingen van Brands.



"Aldo van der Laan belde me er over op vanuit Zuid-Afrika", vertelt de oud-bestuurder aan Voetbal International. "Hij zei: wat is dit nou toch weer? Ik heb Marcel Brands nog nooit gesproken over een speler. Als daar al contacten over waren, gingen die via Aldo. In al die jaren heb ik hem nauwelijks gesproken, hij was altijd heel afstandelijk."



"We zullen best eens voor dezelfde speler zijn gegaan, maar het is mij volslagen onduidelijk wanneer ik dan niet eerlijk zou zijn geweest. Dit verbaast me enorm, ik vraag me af waar het vandaan komt", aldus Munsterman.