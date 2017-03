PSV-trainer Cocu heeft mooi nieuws voor talent

PSV-trainer Phillip Cocu kwam vrijdagmiddag met mooi nieuws voor Albert Gudmundsson. Het IJslandse talent van PSV baarde de afgelopen weken opzien bij Jong PSV, waar hij makkelijk het net vond en dit seizoen al drie hattricks produceerde. Lange tijd kreeg hij geen kans om zich bij de hoofdmacht te bewijzen, maar daar komt nu verandering in.



Cocu vindt dat er nu voldoende reden is om de IJslander weer vaker mee te laten trainen bij de A-selectie, waar al een aantal jonge spelers (o.a. Rigo, Lammers, Rosario) is aangehaakt bij de oefensessies.



Gudmundsson blijft wel zijn wedstrijden spelen bij Jong PSV.





Cocu: "Gudmundsson zal de komende tijd vaker meetrainen. Hij heeft bij Jong PSV over een langere periode laten zien wat we willen zien' #PSV — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) March 31, 2017