Ajax-trainer Bosz wil uitstel van duel met NEC

luckykes +4197 Rang: Wereldkampioen

'T is dat Ajax nu het zo goed doet internationaal.

Anders hadden ze er in Nederlands minder last van.

Normaal zijn het de Spaanse, Engelse, Duitse, Franse etc clubs die daar last van hebben.

Willen we aansluiten met hun?

Zorg dan eerst dat je de trainingen of whatever aanpast dat je ook drie wedstrijden in de week kan spelen!