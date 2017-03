'Gio' onthult: speelt Elia in De Klassieker?

Het Feyenoord van Giovanni van Bronckhorst kampt in aanloop naar De Klassieker met behoorlijk wat blessuregevallen. De oefenmeester sprak zich vrijdagmiddag tijdens de persconferentie uit over de diverse twijfelgevallen. Wie spelen er wel, en wie niet?



Het goede nieuws voor Feyenoord is dat vleugelaanvaller Eljero Elia zo goed als zeker kan spelen. Dat geldt echter niet voor zijn collega-aanvaller Bilal en verdediger Terence Kongolo. Uiteraard komt ook middenvelder Tonny Vilhena niet in actie, want hij is geschorst.



Een gewijzigd Feyenoord treedt zondagmiddag in de ArenA dus aan tegen Ajax.





GvB: 'Elia meegetraind, ziet er goed uit, inzetbaar tegen Ajax. Kongolo en Bilal nog niet.' — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) 31 maart 2017