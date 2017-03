'Laat Ajax maar komen, wij gaan voor de winst'

De tweede Klassieker van het seizoen wordt zondagmiddag in de Amsterdam ArenA afgewerkt. Thuisploeg Ajax zal moeten winnen als het nog wil dromen van de landstitel. Voor Feyenoord lijkt een punt genoeg, maar Jan-Arie van der Heijden neemt daar geen genoegen mee.



"Laat Ajax maar komen", zegt hij in gesprek met Voetbal International. "Wij gaan als koploper en ons vertrouwen is groot. Wij raken ook niet meer echt in de war. Ajax zal meteen willen komen, met het publiek erachter, maar wij weten wat we moeten doen. We beschikken ook over de nodige ervaring."



De Rotterdammers komen niet voor een punt. "Nee, wij gaan voor de winst. Hoe, dat maakt helemaal niets uit. Zondag telt alleen het resultaat."