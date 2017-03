"Als er nou toch een Ajacied moet scoren, laat het dan mijn eigen broer zijn"

Zondagmiddag staat De Klassieker op het programma. Koploper Feyenoord gaat dan op bezoek bij het Ajax van aanvoerder Davy Klaassen. De middenvelder scoort er dit seizoen op los. Zijn jongere broer Aron heeft daar gemengde gevoelens bij, want hij is fanatiek Feyenoord-supporter.



Op de website van Ajax wordt Aron gevraagd of hij gaat juichen als zijn broer Davy zondagmiddag scoort tegen 'zijn' Feyenoord. "Juichen is een groot woord. Kijk, áls er nou toch een Ajacied moet scoren, laat het dan mijn eigen broer zijn. Als Davy scoort ben ik echt wel blij natuurlijk", aldus Aron.



Ook Davy reageert: "Ik heb ook wel het gevoel dat Aron er dan voor mij zit en niet voor Feyenoord." Aron geeft toe: "Dat klopt ook wel."