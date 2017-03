Feyenoorder had lef: "Ik werd voor gek verklaard, ook door mijn makelaar"

Feyenoord leek afgelopen zomer een enorm keepersprobleem te krijgen toen Kenneth Vermeer en Warner Hanh allebei geblesseerd raakten. De Rotterdammers pikten de transfervrije Brad Jones op en dat pakte bijzonder goed uit. Eerder speelde hij voor NEC Nijmegen, maar daarvoor was hij jarenlang reservekeeper bij het grote Liverpool.



"Toen ik bij Liverpool wegging, wilde ik alleen nog maar eerste keus zijn. En ik moest even wachten", zegt Jones in gesprek met de NOS. "De clubs die ik geschikt vond, kwamen niet. Ik kreeg wel aanbiedingen, maar niets waarbij ik dacht: oké, die kant wil ik op."



Uiteindelijk koos hij voor een halfjaar bij NEC, de club waar hij een transfer naar Feyenoord verdiende. "Ik had het gevoel dat ik lang genoeg tweede keeper was geweest. Ik besloot mijn kans af te wachten. Ik werd voor gek verklaard, ook door mijn makelaar. En toen werd ik hier gevraagd. Daar hoefde ik niet over na te denken."