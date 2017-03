'Napoli-directeur belt met Philips Stadion'

De Serie A-topclub Napoli houdt er wel van om in de Nederlandse Eredivisie te scouten. In het afgelopen seizoen deden de Italianen al succesvol zaken met Ajax en ook in het hier en nu kijken ze naar onze competitie. PSV mag binnenkort een bod verwachten van de ploeg uit Napels.



Naar verluidt houdt Napoli vleugelverdediger Jetro Willems al een tijdje in de gaten en willen de Italianen nu ook daadwerkelijk zakendoen met technisch manager Marcel Brands in Eindhoven. Naar verluidt was Alex Grimaldo de eerste optie in Italië, maar de spelers van het Portugese SL Benfica is toch ietwat te duur gebleken voor de ploeg van onder meer Dries Mertens: vraagprijs dertig miljoen euro.



Willems heeft nog maar een contract bij PSV tot medio 2018 en dat betekent dat hij relatief goedkoop op te pikken is bij het Philips Stadion. De Italiaanse krant Il Mattino weet dan ook dat Cristiano Giuntoli, de technische man in Napels, reeds getelefoneerd heeft met de vleugelverdediger. Binnenkort zou PSV dus een aanbieding mogen verwachten.