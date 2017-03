'Van Dijk staat voor zomertransfer: dit is zijn nieuwe club'

Het lijkt duidelijk waar Virgil van Dijk zijn voetballoopbaan voortzet. Volgens The Mirror staat Chelsea op het punt om vooral Manchester City af te troeven in de strijd om de Oranje-international.



In januari kon Van Dijk al rekenen op de belangstelling van verschillende clubs. Uiteindelijk bleef het rustig rond de Nederlander, ook al vanwege zijn vermeende prijskaartje van zestig miljoen euro. Komende zomer lijkt de overgang van de Southampton-verdediger ondanks een blessure alsnog plaats te vinden.



Manager Antonio Conte is hard op weg om landskampioen te worden met Chelsea, dat komend seizoen met Van Dijk nóg sterker moet worden. Daarbij lijkt de Londense club af te rekenen met City. Ook Everton en Liverpool zouden op de achtergrond hebben gehoopt op een deal.



Southampton heeft steevast aangegeven Van Dijk niet kwijt te willen, maar de oud-speler van FC Groningen en Celtic hoeft niet te vrezen. 'The Saints' zullen namelijk geen recordbedrag afwijzen en al helemaal niet omdat de club het etiket van een opleidingsclub heeft gekregen.