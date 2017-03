Mooie transferzomer voor de boeg: vertrekt dit superteam?

De nationale titelstrijd, de bekerfinale, promotie/degradatie en natuurlijk de Europese hoofdprijzen: op korte termijn zal duidelijk worden waar dit seizoen de euforie en het verdriet zal zijn. Prachtig om te volgen, maar dat zijn ook de transferontwikkelingen voor volgend seizoen. SoccerNews.nl formeerde een schitterend elftal aan spelers die voor hoge bedragen een zomertransfer kunnen maken.



Een goede doelman levert een ploeg ieder seizoen een x-aantal punten op. Chelsea zal daarom Thibaut Courtois maar al te graag koesteren, maar de Belgische sluitpost zelf heeft kenbaar gemaakt graag nog eens terug te keren naar Madrid waar hij in eerder stadium als huurling uitkwam voor Atlético. Aartsrivaal Real Madrid is ondertussen kritisch op het functioneren van Keylor Navas en overweegt een nieuwe doelman aan te trekken. Eén plus één is...







Chelsea oogt dit seizoen ontzettend stabiel onder manager Antonio Conte, maar denkt desondanks na over de mogelijkheid om in de achterhoede iets te ondernemen. Zo worden namen genoemd als Leonardo Bonucci (Juventus) en Oranje-international Virgil van Dijk (Southampton), die ook bij een aantal andere topclubs op het verlanglijstje staan. Arsenal-verdediger Héctor Bellerin is op zijn beurt gelinkt aan een hereniging met FC Barcelona.







Datzelfde Barça gaat een drukke transferzomer tegemoet als we de berichtgeving mogen geloven. Zo overweegt de Catalaanse grootmacht om Paulo Dybala over te nemen van Juventus, al is ook aartsrivaal Real Madrid in de race. Een ander veelgenoemde naam is die van Philippe Coutinho (Liverpool), omdat zowel Neymar als Ronaldinho zich publiekelijk heeft uitgesproken voor zijn komst naar Camp Nou. Naar verluidt is de op een zijspoor geraakte Ivan Rakitic een kandidaat om de omgekeerde route te bewandelen.







Traditioneel ontstaan in de wandelgangen de meeste geruchten rond de aanvallers. Twee namen worden voortdurend gelinkt aan Real Madrid om de 'BBC'-formatie te beëindigen. Het gaat om Chelsea-smaakmaker Eden Hazard en Borussia Dortmund-topscorer Pierre-Emerick Aubameyang . De Belg en de Gabonees hebben allebei een pittig prijskaartje om de nek hangen, maar de Spaanse topclub overweegt die obstakel te nemen door een aantal selectiespelers van de hand te doen.







De Spaanse Primera División dreigt ook een aantal aanvallend ingestelde smaakmakers te verliezen. Er is al veel gezegd en geschreven over Atlético Madrid-sensatie Antoine Griezmann , die voor honderd miljoen euro zou kunnen overstappen naar Manchester United. Het dubbele wil de Engelse topclub naar verluidt zelfs ophoesten om Neymar op te pikken bij FC Barcelona. De Braziliaan zou meer status opeisen en voor tweehonderd miljoen euro is zijn clausule te activeren.







En dan te bedenken dat we namen als David De Gea, Gianluigi Donnarumma, Isco, Marco Verratti, Kylian Mbappé, Wayne Rooney, Romelu Lukaku, Alexandre Lacazette en Sergio Agüero hebben laten lopen... Wie krijgt er geen zin in de komende transferzomer?