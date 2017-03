Jordy de Wijs is door PSV verhuurd aan Excelsior. In Kralingen werkt de verdediger vooral aan zijn eigen ontwikkeling als voetballer, maar hij speelde alsnog een rol in de titelstrijd door Ajax met zijn ploeg op 1-1 te houden.



De Wijs is zeer trots op de remise op Woudestein. "Tegen Ajax hebben we een belangrijk punt gepakt. Dat PSV daarvan geprofiteerd heeft is mooi voor PSV, maar nu ben ik speler van Excelsior. Maar natuurlijk blijf ik in mijn hart PSV'er dus dat is gunstig voor hun", zo laat de verdediger weten aan RTV Rijnmond.



Als PSV-huurling heeft De Wijs natuurlijk speciale aandacht voor de clash tussen Ajax en Feyenoord van komende zondag. De ideale uitslag voor de Eindhovenaren roept discussie op, maar ook hij heeft een voorkeur. "Misschien moet Feyenoord de Klassieker tegen Ajax maar winnen, dan kan PSV over Ajax heen op de ranglijst."