'Een Klassieker is dan natuurlijk het mooist'

Dirk Kuyt keerde in de zomer van 2015 terug bij Feyenoord met die ene doelstelling: op de Coolsingel staan als landskampioen. Dit seizoen lonkt de landstitel dan eindelijk en uitgerekend Ajax-uit kan zomaar de beslissende tik betekenen.



"Het mooie van deze wedstrijd is dat de belangen natuurlijk enorm groot zijn", vertelt de Feyenoord-aanvoerder aan FOX Sports. "Het is de nummer één tegen de nummer twee, dat was de eerste wedstrijd ook. Een Klassieker is natuurlijk het mooist als die twee clubs om het kampioenschap strijden."



Feyenoord werd sinds 1999 niet meer landskampioen en dat is te merken, zo weet ook Kuyt. "Ik vind het mooi dat de mensen van wedstrijd naar wedstrijd leven. Tegen sc Heerenveen leefde het belang van die wedstrijd ook heel erg bij de supporters, dat was een hele belangrijke overwinning en dat zie je nu ook weer."



De Katwijker voegt toe: "Natuurlijk is de droom van elke fan - zeker omdat het zolang geleden is - kampioen worden, maar er is toch een bepaalde focus van wedstrijd tot wedstrijd. Dat is nu Ajax en dat kan een hele mooie en bepalende zijn."