Premier League-clubs hopen op voordelen bij Brexit

De twintig Premier League-clubs hebben de Britse regering opgeroepen om de invloed van Brexit te onderzoeken. Op de velden is de rivaliteit misschien groot, maar in dit opzicht proberen de eigenaren samen een vuist te maken.



Een belangrijk aandachtspunt is de bewegingsvrijheid van werknemers. De Engelse clubs kunnen momenteel probleemloos spelers uit Europa aantrekken, waar voor spelers van andere continenten een pakket aan eisen geldt. Zo moeten zij voldoen aan een bepaalde hoeveelheid interlands.



Het vertrek uit Europa is dinsdag formeel begonnen en daarbij geldt een periode van twee jaar om de onderhandelingen te voeren. De Premier League-clubs willen daarbij ook een rol spelen, aldus AP. Zij vrezen ten opzichte van de clubs op het vasteland een nadeel qua concurrentie.



Overigens staat de FA positief tegenover het mogelijke vertrek uit de Europese Unie. Zij hopen op deze wijze op de doorstroming van meer Engelse talenten waardoor ook de nationale ploeg meer kans maakt op succesvolle eindtoernooien.