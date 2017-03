Jens Toornstra is misschien wel bezig aan zijn beste seizoen ooit. Met tien doelpunten en acht assists heeft de middenvelder, die ook in de aanval uit de voeten kan, een belangrijk aandeel in de naderende landstitel.



"Het begint nu natuurlijk te broeien, we komen steeds dichterbij", beaamt Toornstra in gesprek met Feyenoord TV. "Je merkt wel dat de mensen er mee bezig zijn, maar ik moet zeggen dat er weinig over wordt aangesproken. Het hoort er bij, het is de druk die bij een club als Feyenoord hoort."



De Rotterdammers draaien dit seizoen als een tierelier en ook Toornstra heeft daarin zijn draai gevonden. "Het team draait goed, dus dan is het makkelijker om daarin mee te gaan. De ballen vliegen er gewoon in, dat moet je ook wel eens hebben. Het is wel lekker om in de flow te zitten."



De multifunctionele Feyenoorder mag derhalve fier zijn. "Ik denk ook dat dit mijn beste jaar is. We staan er met het team ook goed voor, ik denk dat het tot nu toe een topseizoen is."