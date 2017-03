Verdediger ondanks tegenvaller blij: "Ajax hoort bij mijn leven"

Leeroy Owusu werd door Ajax op huurbasis ondergebracht bij Excelsior, maar keerde onlangs terug in Amsterdam. De rechtsback hoopt zich op deze manier voor te bereiden op het nieuwe seizoen.



Owusu is ondanks de teleurstelling in Kralingen blij met zijn terugkeer. "Mijn tijd bij Ajax is tot nu toe hartstikke leuk geweest. Ajax hoort bij mijn leven", zo laat hij weten aan PlugTV. "De club is een deel van mijn opvoeding geweest. Ik speel er al meer dan tien jaar. Ik heb veel jongens zien komen en gaan."



"Ajax heeft mij wel gevormd als persoon en zeker ook als voetballer", beaamt de verdediger, die in 2013 zijn eerste contract verdiende. "Het was belangrijk voor me. Niet om het geld, maar ik was vooral heel blij dat de club vertrouwen in me uitsprak."



Owusu besluit: "Niet iedereen krijgt een contract, dus dat laat zien dat de club met je verder wil en met je bezig is. Anderhalf jaar later tekende ik een verbeterd contract, omdat de club mij toen als tweedejaars A-junior wilde belonen voor mijn niveau in Jong Ajax."