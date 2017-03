Ronald de Boer heeft Ajax-trainer Peter Bosz geadviseerd om Matthijs de Ligt niet op te stellen tegen Feyenoord. Na zijn cruciale fouten tegen Excelsior (1-1) en Bulgarije (2-0, met Oranje) is het volgens de analist onverstandig om hem voor de leeuwen te gooien.



"Het is natuurlijk snel gegaan voor Matthijs en hij heeft echt wel een knauw gekregen", laat De Boer weten aan Voetbal International. "Het is een jongen die vrij nuchter is, maar toch zou ik hem als Peter Bosz zijnde even in bescherming nemen."



"Het lijkt mij beter als hij zondag naast Bosz gaat zitten, want Viergever en Sánchez kunnen gewoon spelen", aldus de oud-international. "Matthijs is een geweldige jongen die er wel gaat komen. Hij zal er uiteindelijk alleen maar sterker van worden, al is het vervelend om mee te maken. Maar je moet hem, zeker richting deze wedstrijd, uit de luwte houden."