'Napoli vreest: kamp Mertens praat met Engelse topclub'

Dries Mertens is momenteel dolgelukkig bij Napoli, maar zou volgend seizoen zomaar elders kunnen spelen. Manchester United hoopt de Belg uit de Serie A te halen.



Mertens heeft in Napels nog een verbintenis tot medio 2018 en pogingen om deze open te breken hebben vooralsnog niets opgeleverd. Naar verluidt is recentelijk nog een aanbieding van drie miljoen euro per seizoen gedaan, een verdubbeling van zijn salaris, maar de vraag is of dat toereikend is.



Volgens Mediaset Premium en La Repubblica vinden er al telefonische gesprekken plaats met United, waardoor de vertrekkans op tachtig à negentig procent is geschat. De oud-PSV'er is bijna dertig en weet dat dit een ultieme kans is om nog te cashen op een hoog sportief niveau.



Mertens is met 25 goals en elf assists bezig aan een voortreffelijk seizoen. Wel zal hij in Manchester normaal gesproken weer terugkeren naar de linksbuitenpositie, mocht deze stap er komen.