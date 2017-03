Beenhakker doet suggestie: 'Bouw hier de nieuwe Kuip'

Leo Beenhakker staat sceptisch tegenover de huidige stadionplannen van Feyenoord. Het initiatief van Feyenoord City kan niet op zijn goedkeuring rekenen, zo liet hij optekenen in het bijzijn van RTV Rijnmond.



Beenhakker is verrast door de locatiekeuze van het beoogde stadion. De oud-trainer woont in een appartement waarnaast het nieuwe complex uit de grond gestampt moet worden, maar in zijn ogen is het onverstandig om aan het water te bouwen. Zijn voorstel luidt om de nieuwe Kuip op Varkenoord te bouwen.



'Don Leo' heeft een aantal argumenten om de plannen van Feyenoord City onder vuur te nemen. In zijn ogen is de mobiliteit op dit moment al een groot probleem zodra Feyenoord thuisduels speelt en de stijging van het spelersbudget is volgens hem te gering.





Beenhakker doet een suggestie: bouw nieuw stadion op Varkenoord. Daar is ruimte zat. Niet aan het water. — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) March 30, 2017