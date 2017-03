Ajax en Feyenoord staan komende zondag voor een zeer belangrijk onderonsje in de strijd om het kampioenschap. Ieder detail kan bepalend zijn, zoals de vorm van doelmannen André Onana en Brad Jones.



Bij de NOS deelde het tweetal complimenten elkaar complimenten uit. Jones: "Hij doet het goed en ik denk dat de mensen nu inzien dat hij degene was die ze nodig hadden. Zo presteren op die leeftijd, daar heb ik veel waardering voor. Hij doet het heel goed." Die waardering blijkt wederzijds. "Ik denk dat hij de beste keeper van de Eredivisie is. Hij is lang, sterk en hij is goed met hoge ballen."



Jones vindt het te vroeg om De Klassieker beslissend te noemen. "Je hebt de titel pas als je de schaal in handen hebt." Onana heeft dus nog hoop. "Het is belangrijk dat wij winnen. Ik denk dat we gaan winnen. Thuis zijn we heel sterk, we zullen zien. Het is een cruciale wedstrijd voor ons en voor hen."