Mogelijke transfer PSV'er lijkt Vitessenaar te dwarsbomen

Santiago Arias draait een relatief goed seizoen en overweegt die status in de zomer te verzilveren. Er lijkt inmiddels belangstelling te ontstaan voor de Colombiaanse rechtsback.



Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport is deze belangstelling afkomstig vanuit de Serie A. Fiorentina zou azen op de komst van Arias en een bod voor komende zomer ligt in de lijn der verwachting. In Juan Cuadrado en Carlos Sánchez beschikt de club uit Florence over meer Colombianen.



Een eventuele transfer van Arias naar Fiorentina zou ook slecht nieuws betekenen voor een andere speler uit de Eredivisie. Immers: ook Kevin Diks is rechtsback en hij is door de Italianen op huurbasis ondergebracht bij Vitesse nadat hem onvoldoende perspectief kon worden geboden. Die situatie lijkt zo niet te veranderen.