Kenny Tete is zijn basisplaats bij Ajax al langere tijd kwijt aan Joël Veltman. Die beslissing is deels toegeschoven aan een gebrek aan offensieve kracht, maar de international kijkt daar heel anders naar.



"Natuurlijk kan ik ook aanvallend spelen. Al die gasten van de media zitten elkaar maar een beetje na te praten", laat de pas 21-jarige Tete weten aan ELF Voetbal. "Ik zou niet kunnen opbouwen, ik heb geen voorzet. Nou, oordeel zelf zou ik zeggen."



Tete hoopt tegen Feyenoord op een kans omdat te laten zien, maar zijn concurrent Veltman is dan weer terug en die geniet de voorkeur van trainer Peter Bosz. Toch blijft hij hopen. "Geloof me: ik ben er klaar voor. Dat ben ik eigenlijk altijd wel. Maar nu helemaal."