FC Twente door het stof: "Had op deze wijze niet mogen gebeuren"

FC Twente is door het stof gegaan na een onhandige actie. De eredivisionist uit Enschede communiceerde telefoonnummers van een groep supporters met de politie en dat is bij velen in het verkeerde keelgat geschoten.



Supportersvereniging Vak-P liet zich woedend uit over deze actie en dus is de clubleiding in gesprek getreden met ledenvereniging Twente, verenigt! Daarbij heeft FC Twente spijt betuigd. "De club betreurt ten zeerste dat dit is gebeurd", zo valt te lezen op het digitale thuis van de Tukkers.



"Supporters die wedstrijden bezoeken, mogen ervan uitgaan dat wij discreet met die gegevens omgaan. Dat had op deze wijze niet mogen gebeuren", zo realiseert FC Twente zich nu. "Wij zullen er in de toekomst voor zorg dragen dat dit niet weer op deze wijze kan gebeuren en ook nadere afspraken met de politie hierover maken."



Na het uitduel bij Roda JC (0-3) raakte een aantal supporters slaags met aanhangers van De Graafschap en het Italiaanse Palermo. De namen zijn daarna vrijgegeven, ondanks dat de politie geen onderzoek wilde instellen en de daders onbekend zijn.