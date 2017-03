"De juristen van de beroepscommissie zijn ook geen pannenkoeken"

Snakebite +656 Rang: Basisspeler

En dat is precies waar het om ging...laten zien dat ze bij de knvb geen pannenkoeken zijn en iemand echt wel veroordeeld krijgen als ze dat willen.



Vilhena (of de andere eerstvolgende Feyenoorder) die weer niet akkoord zou gaan met een schikkingsvoorstel, zou na de eerdere pijnlijke nederlagen hoe dan ook veroordeeld worden...daar bestond geen twijfel over.

Daarom was "slaan" er voor de zekerheid maar bijgehaald als extra mogelijkheid om te veroordelen.



Dat je meedere mensen waaronder je eigen waarnemer en je eigen scheidsrechter afserveerd als niet capabel genoeg om juist te oordelen aan de hand van tv-beelden zegt toch alles...Vilhena (of welke volgende Feyenoorder dan ook) moest hoe dan ook hangen deze keer.