PSV blijft geloven: "Wij hebben de selectie om kampioen te worden"

Marcel Brands liet zich na de uitnederlaag bij Feyenoord (2-1) kritisch uit over de PSV-selectie. De technisch manager zei de 'honger' te missen en die uitlatingen weigert hij in te trekken, want aan kwaliteit is volgens hem geen gebrek.



"Ik ben er nog steeds van overtuigd dat wij de selectie hebben om kampioen te worden", stelt Brands in gesprek met Voetbal International. "Wie kan Van Ginkel op de bank zetten? Wie kan Hendrix op de bank zetten? Wie kan Locadia op de bank zetten? Topsport is ook pijn lijden."



Brands vervolgt: "Vanaf dag één na het kampioenschap hebben we gezegd: 'We moeten weer acteren alsof we tweede zijn geworden.' Hoever ben je bereid te gaan? De afgelopen jaren konden we er tot op het bot voor knokken. Dit seizoen soms, maar niet altijd."



Toch vindt de bestuurder het niet nodig om de mentaliteit in het algemeen af te kraken. "Voor elke sportploeg ter wereld is het heel moeilijk om continu te leveren. Bij iedereen hoort ook een persoonlijk verhaal." Zo noemt hij Andrés Guardado. "Ik zag echt wel dat hij vol gas wilde geven, maar fysiek zijn er ook grenzen."