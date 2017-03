Wenger komt met goed nieuws: "Ben er vrij zeker van"

Arsène Wenger is al sinds 1996 werkzaam als coach van Arsenal, maar zijn krediet brokkelt ondanks die bijzondere loyaliteit in rap tempo af. Zijn aflopende contract is dan ook herhaaldelijk voer voor discussie.



Na vier nederlagen in de laatste vijf duels en de clash met Manchester United in aantocht is Champions League-kwalificatie nog zeer ongewis. Een deel van de fans wil van hem af, maar Wenger wil nog niets onthullen. "Ook vandaag zeg ik niks. Ik heb zelf al wel een besluit genomen", zo liet de oefenmeester optekenen.



"Maar of ik nog nog twee maanden blijf of twee jaar, mijn inzet voor de club zal altijd dezelfde zijn", aldus Wenger, die blijft rekenen op Alexis Sánchez als Mesut Özil. "Ik ben er vrij zeker van dat ze willen blijven en ik hoop dat de club erin slaagt met beide spelers een akkoord te bereiken."