Koeman wéér boos op collega: "Dat is gewoon niet gebeurd"

Everton-manager Ronald Koeman is opnieuw woedend op bondscoach Martin O'Neill van Ierland. In zijn ogen is James McCarthy op een schandalige manier behandeld door zijn collega.



McCarthy werd in de basis gezet voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales (0-0), maar liep in de warming-up een blessure aan de hamstring op met een langdurige absentie als gevolg. In aanloop naar de duels met Liverpool en Manchester United is dat een flinke streep door de rekening voor Koeman.



De Nederlander is dan ook zeer teleurgesteld in O'Neill. "O'Neill heeft besloten McCarthy in te zetten, ondanks een ander advies van medische staf van Ierland én Everton. De speler moet beschermd worden door zijn coach. Dat is gewoon niet gebeurd", zo foeterde Koeman.



In eerder stadium botsten beide trainers ook al vanwege een soortgelijke situatie.