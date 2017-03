Mourinho lanceert keihard oordeel: "Dat maakt me boos"

José Mourinho heeft stevige kritiek geuit op de kwalificatiefase van het WK 2018. Volgens de manager van Manchester United is het kwaliteitsverschil tussen de verschillende teams te groot.



"De Europese WK-kwalificatiereeks maakt me boos", legt de Portugees uit aan ESPN Brazil. "In Zuid-Amerika is het anders, daar raak ik wel opgewonden van. Ik vind dat voetbal serieus genomen moet worden en hier in Zuid-Amerika doet men dat. Er zijn hier veel goede ploegen op een vergelijkbaar niveau."



Mourinho gooit er zelfs nog een schepje bovenop. "De Europese kwalificaties zijn lachwekkend. Wie zich niet meteen kwalificeert moet door naar de play-offs en er is een enorm gat van kwaliteit tussen de meeste teams. In Zuid-Amerika is het tenminste een echte competitie die twee jaar duurt."