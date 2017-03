Barça kan naam kandidaat-trainer doorstrepen: 'Ik ben fan van Espanyol'

Luis Enrique houdt het na dit seizoen voor gezien als trainer van FC Barcelona en dus moet de Catalaanse grootmacht op zoek naar een nieuwe trainer. Het grote speculeren is al begonnen en ook de naam van Mauricio Pochettino viel al, maar de Argentijnse oefenmeester van Tottenham Hotspur doet daar niet aan mee.



"Ik ben een supporter van Espanyol", zei Pochettino donderdagmiddag op zijn persconferentie. Hij speelde 216 wedstrijden voor de club uit Barcelona en fungeerde tevens als trainer van de rivaal van Barça.



Pochettino stelt dat hij daardoor niet geschikt is als trainer van Barcelona. "Het zou in Engeland ongeveer hetzelfde zijn als ik bij de Spurs vertrek en daarna in dienst treed van Arsenal", aldus de manager.