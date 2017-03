Feyenoord legt alweer talent vast: 'Keihard mijn best doen om De Kuip te halen'

Feyenoord legt de laatste weken het ene na het andere talent vast en ook donderdagmiddag was het weer raak. Wouter Burger tekende in De Kuip een verbintenis die loopt tot de zomer van 2020. De zestienjarige speler van Feyenoord Onder 17 was daar bijzonder blij mee.



"Ik ben echt ontzettend blij en trots om een contract te tekenen bij de club waar ik van kleins af aan in het stadion zit", vertelt het talent op de clubwebsite. "Dit is een fantastisch moment voor mij en mijn familie. Iedereen is voor Feyenoord, dus daarom is het extra mooi."



"Ik ga keihard mijn best doen om De Kuip te halen. We zien dan wel waar het schip strandt, maar daar zal ik alles voor over hebben", zegt Burger. "Ik wil elke dag beter worden, met of zonder contract. Maar het is wel een mooi gevoel."